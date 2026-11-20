Американская певица Майли Сайрус готовится выйти замуж за музыканта Макса Морандо уже в ближайшие выходные, 21–22 ноября. По информации TMZ, пара планирует провести свадебную церемонию в Южной Калифорнии после пяти лет отношений.

Источники издания утверждают, что подготовка к торжеству вышла на финишную прямую. При этом точная дата, место проведения свадьбы и список приглашённых остаются в секрете.

Интересно, что певица могла намекнуть на скорую свадьбу ещё в октябре. Тогда во время выступления в концертном зале Hollywood Bowl в Лос-Анджелесе она пригласила возлюбленного на сцену, чтобы вместе исполнить композицию Let’s Get Married («Давай поженимся»). Теперь поклонники предполагают, что выбор песни был неслучайным.

История любви Сайрус и Морандо началась со свидания вслепую. В интервью Vogue в 2023 году артистка с юмором вспоминала, что для неё встреча действительно была вслепую, а вот Макс заранее знал, с кем ему предстоит познакомиться. Впервые пару заметили вместе на мероприятии Gucci в ноябре 2021 года. Позднее отношения перестали быть секретом.

О помолвке стало известно в декабре 2025 года, когда Майли появилась на премьере фильма «Аватар: Пламя и пепел» с массивным кольцом на безымянном пальце. Впоследствии выяснилось, что предложение Морандо сделал во время их путешествия по Японии. Для самой певицы этот момент стал неожиданностью. Её избранник известен как барабанщик рок-группы Liily, а ранее выступал в коллективе The Regrettes.

Для 33-летней артистки предстоящий брак станет вторым. В декабре 2018 года она вышла замуж за австралийского актёра Лиама Хемсворта, однако семейная жизнь продлилась недолго. Уже в августе 2019-го Life.ru сообщал о расставании супругов спустя семь месяцев после свадьбы. Тогда представители певицы объясняли разрыв желанием обоих сосредоточиться на личном развитии и карьере.

Ранее Life.ru рассказывал, что Майли Сайрус может получить часть музыкального наследия своей крёстной Долли Партон. После смерти легенды кантри в августе 2026 года зарубежные СМИ предположили, что права на некоторые из её песен могут перейти крестнице. Долли знала Майли с рождения, поддерживала её первые шаги в шоу-бизнесе и неоднократно выступала вместе с ней.