Американская певица Майли Сайрус и барабанщик группы Liily Макс Морандо поженились 21 ноября в Палм-Спрингс, штат Калифорния. О свадьбе журналу People сообщили несколько источников, хотя пара и пыталась держать новость в секрете.

На церемонии были мать певицы Тиш Сайрус и её младшая сестра Ноа. Накануне молодожёны устроили своеобразный репетиционный ужин для близких: сводная сестра Сайрус Лили-Роуз Перселл показала в соцсетях меню с инициалами пары — M+M, но опредстоящем событии умолчала.

Сайрус и Морандо познакомились на свидании вслепую, которое устроили им общие знакомые. Впервые их заметили вместе на показе Gucci в Лос-Анджелесе ещё в ноябре 2021 года. О помолвке стало известно в декабре 2025-го, после того как певица появилась с бриллиантовым кольцом на премьере «Аватара: Пламя и пепел». Морандо рассказал, что сделал предложение во время поездки в Киото — в последний день путешествия, на прогулке по территории отеля.

Сейчас Сайрус 33 года, до этого она была замужем за актёром Лиамом Хемсвортом: они поженились в декабре 2018 года, а развод завершили в январе 2020-го. Что касается 28-летнего Морандо, то для него это первое бракосочетание.

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