Модель Анастасия Решетова вышла замуж за 30-летнего бизнесмена Валерия Цвека. По данным Super.ru, пара зарегистрировала брак 19 ноября в Барвихе.

Церемония прошла во Дворце бракосочетания № 1. Среди присутствовавших был семилетний Ратмир — сын Решетовой от рэпера Тимати. Издание также опубликовало фотографии с регистрации.

Беременная Анастасия Решетова тайно вышла замуж за бизнесмена Цвека. Фото © Super.ru

По словам источника Super из окружения пары, Цвек долго добивался расположения модели. Сами молодожёны пока не спешат публично рассказывать о переменах в личной жизни.

«Они очень счастливы вместе. Оба с нетерпением ждут появления малыша и начала нового семейного этапа», — поделился собеседник издания.

Первоначально свадьбу планировали провести раньше, однако её пришлось перенести из-за сильного токсикоза у беременной Решетовой. Модель уже рассказывала, что не стремится устраивать пышное торжество и предпочла бы скромную регистрацию брака.

На фоне новости о беременности подписчики обсуждали, кто станет отцом второго ребёнка Анастасии. Модель опровергла предположения о причастности к этому её бывшего возлюбленного Владислава Абрамяна. Отношения с ним закончились ещё до беременности.