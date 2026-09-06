Лидер украинской ультраправой организации C14*, майор ВСУ Евгений Карась в интервью журналистке Наталье Влащенко призвал скрывать от населения реальные потери ВСУ на поле боя. Он сослался на опыт Финляндии времён войны с Советским Союзом, где, по его словам, информацию о потерях засекречивали.

По словам Карася, только среди его близких друзей погибло уже более 110 человек, и число жертв продолжает расти. Он также признался, что во время службы в Силах специальных операций уточнял официальные данные о потерях, но отказался их называть, добавив, что его «никогда не интересовало подлинное число» .

Накануне, 5 сентября, в Министерстве обороны России сообщили, что только за минувшие сутки ВСУ потеряли около 1 390 военнослужащих. Наибольшие потери противник понес на направлении группировки «Центр» — свыше 425 солдат. А военный эксперт Андрей Марочко подсчитал потери ВСУ и иностранных наёмников в августе 2026 года. По его оценке, основанной на данных Минобороны России, за четыре недели противник потерял убитыми и ранеными около 38 645 человек.

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