ВСУ дронами принуждают мирных жителей Запорожской области вставать на колени

Украинские боевики с помощью дронов, оснащённых громкоговорителями, принуждают мирных жителей прифронтовых районов Запорожской области становиться на колени. Об этом на полях Восточного экономического форума заявил председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников Владимир Рогов.

«В последнее время враг начал, в том числе, использовать дроны с громкоговорителями, через которые под угрозой смерти заставляют людей показывать машины, личные вещи и даже становиться на колени», — сказал Рогов в интервью РИА «Новости».

По его словам, ВСУ также продолжают террор мирного населения, нанося удары по гражданским автомобилям. Боевиков не останавливает даже то, что в машинах находятся обычные жители области. Рогов подчеркнул, что такие действия являются грубым нарушением международного гуманитарного права и направлены на запугивание и унижение населения.

Ранее Life.ru рассказывал, что украинские дроны систематически атакуют гражданские объекты и автомобили в прифронтовых регионах, в том числе в Запорожской области. Особенно интенсивные удары фиксируются по Энергодару, где под обстрелы попадают жилые дома, объекты энергетики и социальной инфраструктуры. В Херсонской области ВСУ с помощью беспилотников ведут фактическую охоту за гражданскими машинами.