Россия может принять чемпионат Европы по водным видам спорта в 2030 году, а уже через год — мировое первенство. Председатель Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин заявил о готовности лично договориться с международными спортивными организациями о проведении обоих турниров. С соответствующим предложением он выступил на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

Обращаясь к президенту России Владимиру Путину, Мазепин привёл в пример чемпионат мира по футболу 2018 года. Он напомнил, что благодаря принятой тогда государственной программе в стране построили семь стадионов, которые продолжают использоваться для проведения спортивных мероприятий.

«Сегодня эти стадионы работают, и спортсмены имеют возможность выступать», — подчеркнул глава ФВВСР.

По мнению Мазепина, аналогичный подход можно применить к организации крупнейших международных соревнований по водным дисциплинам. Он выразил готовность взять на себя переговоры с европейской и мировой федерациями, если российский лидер поддержит инициативу.

«Я бы предложил, если это вы сочтёте разумным, я готов договориться и с европейской федерацией, и с мировой федерацией привезти в Россию в 2030 году чемпионат Европы, и в 2031 году чемпионат мира», — заявил Мазепин.

Ранее Life.ru сообщал, что Международная федерация водных видов спорта World Aquatics выразила готовность рассмотреть возможность проведения чемпионата мира в России, обозначив Москву и Санкт-Петербург в качестве потенциальных городов — организаторов турнира. При этом Казань, принимавшая мировое первенство в 2015 году, в число возможных площадок не вошла. Руководство международной федерации не заинтересовано в повторном проведении соревнований в том же городе. Сам Мазепин также выступил за строительство специализированного дворца водных видов спорта, поскольку действующей инфраструктуры недостаточно для организации крупнейших турниров.