«Реал» разгромил «Расинг» в гостевом матче 11-го тура чемпионата Испании. Мадридцы забили три мяча ещё до перерыва и довели встречу до победы со счётом 3:0.

Счёт уже на 11-й минуте открыл Килиан Мбаппе, который уверенно реализовал пенальти. Затем преимущество гостей увеличил Джуд Беллингем, а на 36-й минуте Ян Диоманде поставил точку в первом тайме.

Для Мбаппе этот гол стал 68-м в Ла Лиге. Француз отличился в матчах против всех 24 команд, с которыми встречался в чемпионате Испании. Кроме того, с сезона-2024/25 он реализовал уже 18 пенальти в турнире.

Беллингем тоже записал на свой счёт достижение. Полузащитник забил 50-й мяч за «Реал» во всех турнирах, ему понадобилось для этого 154 матча. Он стал 50-м футболистом в истории мадридского клуба, который добрался до этой отметки.

Победа над «Расингом» стала для «Реала» четвёртой подряд в чемпионате Испании. После 11 туров мадридцы набрали 27 очков и сохранили третье место. Впереди идут только «Атлетико» с 28 очками и «Барселона» с 30. В следующем туре лидеры сыграют между собой, а «Реал» 7 ноября встретится на выезде с «Валенсией».

«Расинг» с 11 очками остаётся на 16-й строчке. Следующий матч команда проведёт 7 ноября против «Малаги».

Ранее Life.ru рассказывал, как Килиан Мбаппе стал героем Эль-Класико против «Барселоны». Француз оформил дубль, принёс «Реалу» победу со счётом 2:1 и забил свой сотый мяч за мадридский клуб. Эта победа прервала девятиматчевую победную серию каталонцев в Ла Лиге.