McDonald's назвал причину «бургерного кризиса» в ресторанах на Украине
McDonald's урезал меню в ресторанах на Украине из-за проблем с поставками
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Посетителям ресторанов McDonald's на Украине временно ограничили выбор блюд из-за перебоев с поставками продуктов. Об истоках «бургерного кризиса» сообщило местное представительство американской сети быстрого питания.
Причиной изменений стало повреждение склада компании, отвечающей за логистику. В результате McDonald's пришлось скорректировать ассортимент сразу во всех своих заведениях на территории страны.
«Из-за повреждения склада нашего логистического партнёра мы временно переходим на сокращённое меню во всех ресторанах McDonald's на Украине», — говорится в сообщении компании.
Ранее Life.ru сообщал, что в украинских McDonald's начали исчезать бургеры и другие блюда. Компания объясняла перебои частыми и продолжительными воздушными тревогами, из-за чего ассортимент мог отличаться в зависимости от заведения. Кроме того, 25 сентября был повреждён склад логистического партнёра сети в Киевской области.
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