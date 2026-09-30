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Регион
Опубликовано 30 сентября, 14:07

McDonald's назвал причину «‎бургерного кризиса» в ресторанах на Украине

McDonald's урезал меню в ресторанах на Украине из-за проблем с поставками

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 8th.creator

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 8th.creator

Посетителям ресторанов McDonald's на Украине временно ограничили выбор блюд из-за перебоев с поставками продуктов. Об истоках «‎бургерного кризиса» сообщило местное представительство американской сети быстрого питания.

Причиной изменений стало повреждение склада компании, отвечающей за логистику. В результате McDonald's пришлось скорректировать ассортимент сразу во всех своих заведениях на территории страны.

«Из-за повреждения склада нашего логистического партнёра мы временно переходим на сокращённое меню во всех ресторанах McDonald's на Украине», — говорится в сообщении компании.

В украинских McDonald’s начался бургерный дефицит
В украинских McDonald’s начался бургерный дефицит

Ранее Life.ru сообщал, что в украинских McDonald's начали исчезать бургеры и другие блюда. Компания объясняла перебои частыми и продолжительными воздушными тревогами, из-за чего ассортимент мог отличаться в зависимости от заведения. Кроме того, 25 сентября был повреждён склад логистического партнёра сети в Киевской области.

Больше новостей о событиях на Украине — в разделе «Украина» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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