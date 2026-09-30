McDonald's назвал причину «‎бургерного кризиса» в ресторанах на Украине

Посетителям ресторанов McDonald's на Украине временно ограничили выбор блюд из-за перебоев с поставками продуктов. Об истоках «‎бургерного кризиса» сообщило местное представительство американской сети быстрого питания.

Причиной изменений стало повреждение склада компании, отвечающей за логистику. В результате McDonald's пришлось скорректировать ассортимент сразу во всех своих заведениях на территории страны.

«Из-за повреждения склада нашего логистического партнёра мы временно переходим на сокращённое меню во всех ресторанах McDonald's на Украине», — говорится в сообщении компании.