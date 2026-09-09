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Опубликовано 9 сентября, 14:25

McDonald’s решил не смягчать правила работы на Украине при воздушных тревогах

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

McDonald’s на Украине пока не станет продолжать работу во время жёлтого уровня воздушной тревоги. В компании сообщили «Интерфакс-Украина», что действующий порядок для ресторанов остаётся без изменений.

Сейчас сеть приостанавливает обслуживание при любой воздушной тревоге. Сотрудники и посетители должны перейти в ближайшее укрытие, а рестораны возобновляют работу только после отбоя.

Компания изучает новую систему распределения уровней опасности. В McDonald’s хотят понять, позволит ли она безопасно обслуживать посетителей при жёлтом сигнале.

«Безопасность наших сотрудников и клиентов остаётся нашим приоритетом и ключевым условием работы ресторанов», — пояснили в пресс-службе сети.

Вместо укрытия — стадион: В Киеве сотни студентов собрали на улице во время тревоги
Вместо укрытия — стадион: В Киеве сотни студентов собрали на улице во время тревоги

Ранее Life.ru рассказывал, что на Украине ввели новую градацию воздушных тревог. При жёлтом уровне бизнесу разрешили продолжать работу при соблюдении требований безопасности, тогда как красный предполагает прекращение деятельности и переход людей в укрытия.

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Наталья Демьянова
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