McDonald’s решил не смягчать правила работы на Украине при воздушных тревогах

McDonald’s на Украине пока не станет продолжать работу во время жёлтого уровня воздушной тревоги. В компании сообщили «Интерфакс-Украина», что действующий порядок для ресторанов остаётся без изменений.

Сейчас сеть приостанавливает обслуживание при любой воздушной тревоге. Сотрудники и посетители должны перейти в ближайшее укрытие, а рестораны возобновляют работу только после отбоя.

Компания изучает новую систему распределения уровней опасности. В McDonald’s хотят понять, позволит ли она безопасно обслуживать посетителей при жёлтом сигнале.

«Безопасность наших сотрудников и клиентов остаётся нашим приоритетом и ключевым условием работы ресторанов», — пояснили в пресс-службе сети.

Ранее Life.ru рассказывал, что на Украине ввели новую градацию воздушных тревог. При жёлтом уровне бизнесу разрешили продолжать работу при соблюдении требований безопасности, тогда как красный предполагает прекращение деятельности и переход людей в укрытия.