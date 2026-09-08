Вместо укрытия — стадион: В Киеве сотни студентов собрали на улице во время тревоги

Киевский университет интеллектуальной собственности и права собрал сотни студентов под открытым небом во время воздушной тревоги. Массовое мероприятие проходило на стадионе учебного заведения, сообщают украинские Telegram-каналы.

В Киеве университет собрал сотни студентов на улице во время тревоги. Видео © Telegram / Киевский движ

8 сентября вуз устроил церемонию посвящения первокурсников. Для гостей установили сцену и несколько сотен стульев, также было анонсировано выступление певицы Натальи Могилевской.

Воздушную тревогу в Киеве объявили в 11:00, а спустя несколько минут городские власти сообщили об угрозе беспилотников и призвали жителей пройти в укрытия. Однако церемония в университете некоторое время продолжалась.

На опубликованных кадрах видно, что часть участников покидала свои места. При этом со сцены продолжали звучать музыка и голос ведущего. Украинские СМИ напоминают, что во время воздушной тревоги участники образовательного процесса должны направляться в укрытия.

Позднее университет сообщил, что праздничное мероприятие пришлось прервать из-за тревоги. В соцсетях тем временем появились возмущённые комментарии родителей и жителей Киева.

Ранее в Броварском районе Киевской области вспыхнул пожар на заводе американской компании Coca-Cola. На опубликованных кадрах видно густой столб дыма, поднимающийся над территорией предприятия. Информации о пострадавших и причинах пожара пока нет.