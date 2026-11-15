МЧС: 40 спасателей тушат крупный пожар на крыше автоцентра в Омске
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Крупное возгорание на станции техобслуживания в омском микрорайоне Старый Кировск тушат четыре десятка сотрудников МЧС. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.
40 спасателей тушат крупный пожар на станции техобслуживания. Видео © VK / Инцидент Омск
«На месте от МЧС России работают 40 человек личного состава и 11 единиц техники», — рассказали в пресс-службе.
Местные СМИ сообщают, что зарево заметно издалека — пламя видно за несколько сотен метров. Из-за работы экстренных служб проезд по Семиреченской улице оказался затруднён.
Ранее Life.ru сообщал о масштабном пожаре на складе с маслами и полимерными материалами в Ростове-на-Дону. Огонь распространился на 8 тысяч квадратных метров. К тушению привлекли пожарно-спасательные подразделения, которым удалось не допустить перехода пламени на соседние здания.