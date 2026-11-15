Крупное возгорание на станции техобслуживания в омском микрорайоне Старый Кировск тушат четыре десятка сотрудников МЧС. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

40 спасателей тушат крупный пожар на станции техобслуживания. Видео © VK / Инцидент Омск

«На месте от МЧС России работают 40 человек личного состава и 11 единиц техники», — рассказали в пресс-службе.

Местные СМИ сообщают, что зарево заметно издалека — пламя видно за несколько сотен метров. Из-за работы экстренных служб проезд по Семиреченской улице оказался затруднён.