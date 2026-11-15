Десятилетний мальчик устроил пожар в детской игровой комнате нижегородского ТЦ «Рио», решив проверить, загорится ли спортивный мат. Об этом сообщает региональное отделение МЧС. Ребёнок уже сознался в содеянном.

Ребёнок пришёл в «Изумрундию» с бабушкой. Позднее он рассказал, что нашёл зажигалку и поднёс огонь к мату внутри игрового лабиринта, руководствуясь простым любопытством. Когда началось возгорание, мальчик попытался справиться с ним самостоятельно, но не смог.

У игровой зоны ребёнка ждала его бабушка. Юный поджигатель не стал ей рассказывать о случившемся и просто ушёл с ней. Через пару минут посетители заметили дым и огонь. На родителей нарушителя составили административный протокол, а с ребёнком провели профилактическую беседу.

Как сообщалось, вечером 14 ноября в торговом центре «Рио» на Московском шоссе в Нижнем Новгороде произошла эвакуация после срабатывания пожарной сигнализации. Посетителям пришлось покинуть здание из-за возгорания в детской игровой комнате. Площадь пожара составила один квадратный метр. К приезду подразделений МЧС огонь уже потушили. Причиной ЧП стала, по данным спасателей, детская шалость.