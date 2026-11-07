Пожарные остановили распространение огня на складе с маслами и полимерными материалами в Ростове-на-Дону. Площадь пожара составила восемь тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС РФ.

Складской комплекс загорелся 7 ноября на улице Туполева, 16а. Пламя охватило помещение, предназначенное для хранения горючей продукции. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения.

Сотрудникам экстренных служб удалось не допустить дальнейшего распространения огня. При этом локализация не означает полного завершения тушения. Специалистам предстоит ликвидировать открытое горение и устранить оставшиеся очаги пожара.

«Пожарные не допустили распространения огня на соседние строения. Угроза снята. Тушение продолжается», — сообщили в министерстве.

Информацию о причинах возгорания и возможных пострадавших в сообщении о локализации не уточнили. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что утром 7 ноября в Ростове-на-Дону произошёл крупный пожар на территории складского комплекса. Сигнал о возгорании поступил экстренным службам с улицы Туполева, где находятся помещения для хранения масел и полимеров. Прибывшие расчёты установили, что пламя распространилось на площади около восьми тысяч квадратных метров. Из-за характера хранившейся продукции пожар представлял опасность дальнейшего распространения. Для борьбы с огнём к месту происшествия направили пожарно-спасательные подразделения МЧС.