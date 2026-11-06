Фармацевтический концерн «Эском» в Ставрополе второй день подряд охвачен пожарными происшествиями. Не прошло и суток после возгорания в шахте лифта, как огонь вспыхнул уже на складе с тарой. Площадь нового пожара предварительно достигла 100 квадратных метров, а над предприятием наблюдается сильное задымление. Об этом сообщил глава города Иван Ульянченко.

На территории завода работают 37 спасателей и 11 единиц техники. К ликвидации последствий подключились городские экстренные службы. По данным регионального управления МЧС, пожарные продолжают борьбу с огнём. Информации о пострадавших при новом возгорании пока не поступало.

«Это уже второй случай на предприятии за неделю, ситуацию держу на личном контроле. С причинами возгорания будут разбираться эксперты», — написал Ульянченко в своём канале в мессенджере Max.

Серия происшествий заставила городские власти отдельно заняться вопросами безопасности промышленных объектов. Мэр распорядился созвать внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием руководителей промышленного блока Ставрополя. На встрече намерены вновь обсудить соблюдение противопожарных требований на городских предприятиях.

Первый пожар на «Эскоме» произошёл утром 5 ноября. Тогда пламя вспыхнуло в шахте лифта на третьем этаже производственного здания. Спасателям пришлось разбирать металлические конструкции, чтобы добраться до очага возгорания. Из помещений эвакуировали 20 человек, а площадь пожара составила 30 квадратных метров. На месте работали 29 сотрудников МЧС и семь единиц техники. Огонь удалось полностью ликвидировать, погибших и пострадавших не было.

Концерн «Эском» специализируется на выпуске лекарственных препаратов, в том числе инфузионных растворов, применяемых в медицинских учреждениях. Пока неизвестно, затронул ли новый пожар производственные линии и повлияет ли произошедшее на работу предприятия. Причины обоих возгораний предстоит установить специалистам.