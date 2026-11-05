На магистральном газопроводе в Топкинском муниципальном округе Кемеровской области произошла разгерметизация, сопровождавшаяся возгоранием. Пламя уже потушили, однако специалисты продолжают работать на месте происшествия, сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк в своём канале в MAX,

Для ликвидации последствий аварии организована работа оперативного штаба. Руководить им глава региона поручил своему заместителю Леониду Старосвету, который уже прибыл на место ЧП.

«На магистральном газопроводе в Топкинском муниципальном округе произошла разгерметизация. На месте уже работают специалисты», — написал Середюк. Губернатор подтвердил, что открытое горение удалось ликвидировать.

В июне 2026 года похожая авария произошла на магистральном газопроводе «Моздок — Казимагомед» в Дагестане. Там разгерметизация трубопровода сопровождалась возгоранием, а высота огненного факела достигала 15 метров. Пожар удалось ликвидировать, пострадавших не было. После происшествия власти Дагестана организовали аварийно-восстановительные работы, поскольку из-за повреждения магистрали возникли перебои с подачей газа в Кизилюрте и двух соседних районах.