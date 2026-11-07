Крупный пожар произошёл в Ростове-на-Дону. На улице Туполева загорелся склад, в котором хранятся масла и полимерные материалы. Площадь возгорания достигла 8 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС РФ.

«Сообщение о пожаре в складском помещении поступило по адресу: ул. Туполева, 16а. Горит склад для хранения масел и полимерных материалов», — рассказали в ведомстве.

На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. По данным МЧС, огонь охватил значительную площадь складского помещения.

Ранее Life.ru сообщал, что 13 октября в городе Аксае Ростовской области произошёл масштабный пожар на складе, площадь которого достигла 9 тысяч квадратных метров. Огонь стремительно распространялся: сначала площадь возгорания составляла 500 квадратных метров, затем увеличилась до трёх, шести и девяти тысяч. Для борьбы с пламенем привлекли дополнительные силы МЧС — более 100 спасателей и 36 единиц техники.