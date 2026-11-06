В России не осталось ни одного действующего лесного пожара, сообщил глава Рослесхоза Иван Советников. По его словам, пожароопасный сезон 2026 года подходит к завершению, однако специалисты продолжат следить за обстановкой и сохранят готовность оперативно выезжать на новые возгорания. Об этом руководитель ведомства рассказал ТАСС.

Советников признал, что сезон оказался непростым из-за климатических факторов. Лесным пожарным приходилось защищать от огня не только природные территории, но и населённые пункты, объекты экономики и жителей.

При этом в оперативной сводке «Авиалесоохраны» на полночь 6 ноября ещё значились два действующих пожара в Оренбургской области общей площадью пять гектаров. Данные отражают обстановку на более ранний момент, чем заявление главы Рослесхоза.

Первое возгорание в этом году зарегистрировали 16 февраля в Приморском крае. По словам Советникова, тушение лесных пожаров в России фактически стало круглогодичной работой. Сотрудники профильных служб борются с огнём на протяжении девяти-десяти месяцев, а оставшееся время тратят на подготовку к новому сезону.

Масштаб работы спасателей отражает и недавняя статистика. С 26 октября по 1 ноября в 16 российских регионах ликвидировали 60 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнём, составила 6331 гектар.

Ранее Life.ru рассказывал, как дым от лесных пожаров накрыл Якутск. В конце августа в городе зафиксировали превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ. Источниками задымления стали возгорания в отдалённых районах Якутии и соседнего Красноярского края.

Кроме того, Life.ru предупреждал об опасности так называемых зомби-пожаров. При определённых условиях торфяные очаги способны продолжать тлеть под землёй даже зимой, а весной вновь выходить на поверхность.