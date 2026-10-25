МЧС объявило отбой ракетной опасности в Волгоградской области

В Волгоградской области отменили ракетную опасность, которая действовала около часа. Об отбое жителей уведомило МЧС России через мобильное приложение ведомства.

Предупреждение было объявлено днём 25 октября. По данным региональной ГТРК, сигнал поступил в 11:34 по московскому времени.

Во время действия ракетной опасности жителям рекомендовали укрыться в безопасных местах и не покидать их до официального отбоя. С собой советовали взять документы, воду, тёплую одежду и необходимые лекарства.