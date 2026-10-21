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Регион
Опубликовано 21 октября, 08:09

Тревогу из-за БПЛА и ракет объявляли в 17 регионах РФ с начала суток 21 октября

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

С начала суток 21 октября в 17 регионах России объявляли ракетную опасность или угрозу атаки беспилотников. Предупреждения затронули четыре федеральных округа.

Больше всего регионов оказались в зоне тревоги в Центральном федеральном округе. Сигналы опасности объявляли в Брянской, Воронежской, Ивановской, Костромской, Курской, Калужской, Липецкой, Орловской, Рязанской и Смоленской областях.

На момент публикации режим опасности продолжал действовать в Брянской, Смоленской, Костромской, Ивановской и Рязанской областях.

В Приволжском федеральном округе угрозу атаки беспилотников объявляли в Мордовии, Нижегородской области и Чувашии. В Мордовии и Нижегородской области предупреждение сохранялось более семи часов.

На Северо-Западе тревогу из-за беспилотников вводили в Новгородской и Псковской областях. На юге страны режим опасности объявляли в Краснодарском крае и Республике Крым.

Силы ПВО отразили атаку трёх беспилотников на Москву 20 октября
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Ранее одна женщина погибла, ещё два человека получили ранения в результате атак украинских беспилотников в Донецкой Народной Республике за сутки. Жертвой удара стала женщина 2005 года рождения. Она погибла в Центрально-Городском районе Горловки. Ещё двое мужчин получили ранения в Ворошиловском районе Донецка. Украинские атаки также привели к повреждениям жилой застройки и гражданских объектов. За сутки в республике были повреждены 24 жилых дома и 16 объектов инфраструктуры.

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Алена Пенчугина
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