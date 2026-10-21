В ДНР женщина погибла и двое мужчин пострадали при атаках дронов ВСУ 20 октября

Одна женщина погибла, ещё два человека получили ранения в результате атак украинских беспилотников в Донецкой Народной Республике за сутки. Погибшую обнаружили в Горловке, пострадавших — в Донецке. Об этом сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

По информации управления, жертвой удара стала женщина 2005 года рождения. Она погибла в Центрально-Городском районе Горловки. Ещё двое мужчин получили ранения в Ворошиловском районе Донецка.

Украинские атаки также привели к повреждениям жилой застройки и гражданских объектов. За сутки в республике были повреждены 24 жилых дома и 16 объектов инфраструктуры.

Кроме того, удары повредили 18 легковых и три грузовых автомобиля. Таким образом, общее число повреждённых транспортных средств достигло 21.

Ранее четыре человека получили ранения при атаке ВСУ на пассажирский автобус в Луганской Народной Республике. Удар пришёлся по участку дороги Луганск — Перевальск в районе посёлка Михайловка. По информации главы ЛНР Леонида Пасечника, автобус следовал из Ростова-на-Дону в Стаханов. В момент происшествия в салоне находились десять пассажиров и водитель. После атаки четырёх пострадавших доставили в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.