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Опубликовано 21 октября, 00:11

В ДНР женщина погибла и двое мужчин пострадали при атаках дронов ВСУ 20 октября

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Одна женщина погибла, ещё два человека получили ранения в результате атак украинских беспилотников в Донецкой Народной Республике за сутки. Погибшую обнаружили в Горловке, пострадавших — в Донецке. Об этом сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

По информации управления, жертвой удара стала женщина 2005 года рождения. Она погибла в Центрально-Городском районе Горловки. Ещё двое мужчин получили ранения в Ворошиловском районе Донецка.

Украинские атаки также привели к повреждениям жилой застройки и гражданских объектов. За сутки в республике были повреждены 24 жилых дома и 16 объектов инфраструктуры.

Кроме того, удары повредили 18 легковых и три грузовых автомобиля. Таким образом, общее число повреждённых транспортных средств достигло 21.

Два человека пострадали при атаках дронов ВСУ в Белгородской области 20 октября
Два человека пострадали при атаках дронов ВСУ в Белгородской области 20 октября

Ранее четыре человека получили ранения при атаке ВСУ на пассажирский автобус в Луганской Народной Республике. Удар пришёлся по участку дороги Луганск — Перевальск в районе посёлка Михайловка. По информации главы ЛНР Леонида Пасечника, автобус следовал из Ростова-на-Дону в Стаханов. В момент происшествия в салоне находились десять пассажиров и водитель. После атаки четырёх пострадавших доставили в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.

Больше новостей о чрезвычайных происшествиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Антон Голыбин
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