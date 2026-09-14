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Опубликовано 14 сентября, 18:46

МЧС предупредило о густом тумане в Москве 15 сентября

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Густой туман накроет Москву ночью и утром 15 сентября. На отдельных участках видимость сократится до 200–700 метров. Об этом сообщило столичное управление МЧС в официальном канале в MAX.

«Ночью и утром 15 сентября местами в Москве ожидается туман с видимостью 200–700 м», — говорится в предупреждении.

Пешеходам рекомендуют надевать одежду со светоотражающими элементами и внимательно переходить проезжую часть. Автомобилистам следует снизить скорость, увеличить дистанцию и отказаться от резких манёвров. Особую осторожность необходимо соблюдать возле школ и детских садов.

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В начале сентября Life.ru уже сообщал об объявлении жёлтого уровня погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за тумана. Тогда предупреждение действовало в ночные и утренние часы, а водителей также призывали учитывать ухудшение видимости. По прогнозам синоптиков, осень в столице будет переменчивой: тёплые периоды могут сменяться похолоданиями, а после сухих дней не исключено возвращение дождей. При этом сентябрь ожидается немного теплее климатической нормы.

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Николь Вербер
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