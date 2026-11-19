В Москве с вечера 19 ноября до конца суток 20 ноября местами ожидается густой туман. Видимость может сократиться до 100–500 метров, предупредили в столичном главке МЧС России. Неблагоприятные погодные условия прогнозируются с 19:00 четверга, сообщает столичный главк МЧС России.

Спасатели призвали водителей соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию между автомобилями. Особую осторожность необходимо проявлять возле школ и детских садов, заранее снижая скорость.

Пешеходам рекомендуют использовать светоотражающие элементы на одежде, внимательно следить за дорожной обстановкой и переходить проезжую часть только по пешеходным переходам.

Ранее столичный комплекс городского хозяйства также предупредил об ухудшении видимости. По его прогнозу, туман с видимостью 300–500 метров ожидается с 18:00 19 ноября до 09:00 20 ноября.