МЧС предупредило об опасном тумане в Москве на 19 и 20 ноября
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В Москве с вечера 19 ноября до конца суток 20 ноября местами ожидается густой туман. Видимость может сократиться до 100–500 метров, предупредили в столичном главке МЧС России. Неблагоприятные погодные условия прогнозируются с 19:00 четверга, сообщает столичный главк МЧС России.
Спасатели призвали водителей соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию между автомобилями. Особую осторожность необходимо проявлять возле школ и детских садов, заранее снижая скорость.
Пешеходам рекомендуют использовать светоотражающие элементы на одежде, внимательно следить за дорожной обстановкой и переходить проезжую часть только по пешеходным переходам.
Ранее столичный комплекс городского хозяйства также предупредил об ухудшении видимости. По его прогнозу, туман с видимостью 300–500 метров ожидается с 18:00 19 ноября до 09:00 20 ноября.
Напомним, ранее Life.ru сообщал о снегодожде в Москве и Подмосковье. Из-за ухудшения погодных условий столичный Дептранс рекомендовал автомобилистам по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться метро.