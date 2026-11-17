В Челябинской области утром 17 ноября ввели режим беспилотной опасности. Жителей региона предупредили о возможной угрозе со стороны дронов и призвали соблюдать меры предосторожности. Соответствующее сообщение распространило региональное управление МЧС России через официальный канал в мессенджере MAX.

Предупреждение начало действовать в 07:03 по местному времени, что соответствует 05:03 мск. Населению рекомендовали по возможности оставаться дома, держаться подальше от окон и при необходимости спуститься в укрытие.

«Беспилотная опасность объявлена на территории Челябинской области в 07:03 17 ноября 2026 года», — говорится в сообщении ведомства.

Тем, кого предупреждение застало на улице или в автомобиле, спасатели посоветовали найти убежище в ближайшем капитальном здании, подземном переходе или паркинге. В период действия режима также возможны временные перебои в работе мобильного интернета.

Кроме того, жителям напомнили о запрете на съёмку беспилотников и работы средств противовоздушной обороны. При обнаружении дрона или его обломков необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по номеру 112.