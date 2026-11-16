В Архангельской области объявили опасность атаки беспилотников. Жителей региона призвали покинуть улицы и укрыться в помещениях, сообщил глава региона Александр Цыбульский.

Гражданам, находящимся в транспорте, рекомендовали выйти из него и найти безопасное место между несущими стенами, подальше от окон. Власти также предупредили об опасности незнакомых предметов: их нельзя поднимать или осматривать. Самостоятельно пытаться сбить беспилотники запрещено.

В случае обнаружения БПЛА или необходимости экстренной помощи следует звонить по номеру 112. Кроме того, в регионе возможно ограничение работы мобильного интернета.