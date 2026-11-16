В Архангельской области объявили опасность атаки БПЛА
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В Архангельской области объявили опасность атаки беспилотников. Жителей региона призвали покинуть улицы и укрыться в помещениях, сообщил глава региона Александр Цыбульский.
Гражданам, находящимся в транспорте, рекомендовали выйти из него и найти безопасное место между несущими стенами, подальше от окон. Власти также предупредили об опасности незнакомых предметов: их нельзя поднимать или осматривать. Самостоятельно пытаться сбить беспилотники запрещено.
В случае обнаружения БПЛА или необходимости экстренной помощи следует звонить по номеру 112. Кроме того, в регионе возможно ограничение работы мобильного интернета.
Ранее Life.ru сообщал об ударе ВСУ по Крымскому мосту. Глава Крыма Сергей Аксёнов подтвердил атаку и сообщил о временном ограничении движения транспорта на переправе. Для ликвидации последствий в Керчи развернули оперативный штаб, к работам привлекли необходимые службы. По данным Минтранса Крыма, пострадавших не было.