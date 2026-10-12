МЧС сообщило о 27 землетрясениях у берегов Камчатки за неделю

Сейсмологи за неделю с 5 по 11 октября зарегистрировали 27 наиболее заметных землетрясений у берегов Камчатки. Четыре из них ощутили жители районов. Об этом в понедельник сообщило Главное управление МЧС России по региону.

«Зарегистрированы 27 сейсмособытий, четыре из которых ощущались в населённых пунктах силой до двух и до четырёх баллов», — говорится в сообщении ведомства.

На Камчатке также сохраняется активность вулканов Шивелуча, Безымянного, Ключевского, Мутновского и Карымского. Жителям и гостям региона рекомендуют не приближаться к исполинам.

На Шивелуче произошёл выброс пепла на высоту до 6,5 км. Пеплопадов в населённых пунктах не зафиксировали.

Ранее у берегов Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6,2. Эпицентр находился в 88 км к юго-востоку от города Арава с населением около 40,2 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 53 км.