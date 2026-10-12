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Регион
Опубликовано 12 октября, 05:08

МЧС сообщило о 27 землетрясениях у берегов Камчатки за неделю

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GENNADY TEPLITSKIY

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GENNADY TEPLITSKIY

Сейсмологи за неделю с 5 по 11 октября зарегистрировали 27 наиболее заметных землетрясений у берегов Камчатки. Четыре из них ощутили жители районов. Об этом в понедельник сообщило Главное управление МЧС России по региону.

«Зарегистрированы 27 сейсмособытий, четыре из которых ощущались в населённых пунктах силой до двух и до четырёх баллов»,говорится в сообщении ведомства.

На Камчатке также сохраняется активность вулканов Шивелуча, Безымянного, Ключевского, Мутновского и Карымского. Жителям и гостям региона рекомендуют не приближаться к исполинам.

На Шивелуче произошёл выброс пепла на высоту до 6,5 км. Пеплопадов в населённых пунктах не зафиксировали.

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Индонезии близ Сулавеси
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Лия Мурадьян
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