Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 октября, 02:47

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Индонезии близ Сулавеси

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MWS B U D I

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MWS B U D I

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов индонезийского острова Сулавеси. Подземные толчки зарегистрировали 12 октября в 5:34 по местному времени, или в 00:34 мск, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным центра, очаг землетрясения находился на глубине 110 км. Эпицентр располагался в 151 км к западу-юго-западу от города Горонтало, где живут около 144 тыс. человек.

Землетрясение в Панаме повредило более 400 зданий, 27 человек пострадали
Землетрясение в Панаме повредило более 400 зданий, 27 человек пострадали

Ранее землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Папуа — Новой Гвинеи. Его эпицентр находился в 88 км к юго-востоку от города Арава, население которого составляет около 40,2 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 53 км.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Индонезия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar