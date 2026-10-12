Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Индонезии близ Сулавеси

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов индонезийского острова Сулавеси. Подземные толчки зарегистрировали 12 октября в 5:34 по местному времени, или в 00:34 мск, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным центра, очаг землетрясения находился на глубине 110 км. Эпицентр располагался в 151 км к западу-юго-западу от города Горонтало, где живут около 144 тыс. человек.

Ранее землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Папуа — Новой Гвинеи. Его эпицентр находился в 88 км к юго-востоку от города Арава, население которого составляет около 40,2 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 53 км.