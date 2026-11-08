В Дагестане 8 ноября зафиксировали землетрясение магнитудой 3,5. Подземные толчки произошли в Лакском районе республики. Об этом сообщили в региональном Главном управлении МЧС России.

По данным спасательного ведомства, эпицентр землетрясения находился примерно в двух километрах от села Кулиямахи. Очаг сейсмического события залегал на глубине 10 километров.

Специалисты также установили координаты эпицентра: 42,07 градуса северной широты и 47,33 градуса восточной долготы. Землетрясение произошло днём в воскресенье, 8 ноября.

При этом, как уточнили в МЧС, на поверхности подземные толчки не ощущались.

Дагестан расположен в сейсмически активной зоне Кавказа, где периодически фиксируются землетрясения различной магнитуды. Многие слабые подземные толчки регистрируются специальным оборудованием, но остаются незаметными для местных жителей.