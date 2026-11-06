В октябре в мире зафиксировали 4041 землетрясение магнитудой выше 2,5 — вдвое больше, чем за тот же месяц прошлого года. По данным SHOT, октябрь превысил показатели любого другого месяца 2026 года минимум на 1300 подземных толчков.

Около 20 землетрясений имели магнитуду выше 6,0. Как сообщает канал, это почти вдвое превышает обычный месячный показатель.

Одной из возможных причин большого числа событий стали афтершоки — повторные толчки после сильного землетрясения. Например, у Вануату такая серия началась после землетрясения магнитудой около 7,0 в конце октября.

Как объяснил SHOT эксперт по информационной и экологической безопасности Илья Рыбальченко, сильное землетрясение перераспределяет напряжение в горных породах и может спровоцировать новые толчки. Япония, Филиппины, Вануату, Папуа — Новая Гвинея и Камчатка расположены в зоне Тихоокеанского огненного кольца, на которую приходится около 81% крупнейших землетрясений планеты.