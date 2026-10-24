Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 октября, 13:57

У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,8

Обложка © ТАСС / Dan McGarry / АР

Обложка © ТАСС / Dan McGarry / АР

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло 24 октября в Тихом океане у берегов Вануату. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Толчки зарегистрировали в 08:23 мск — 05:23 UTC. Эпицентр находился в 494 километрах от столицы островного государства Порт-Вилы, очаг залегал на глубине 10 километров. Сведений о пострадавших и разрушениях на момент сообщения не поступало.

У Вануату потерпел крушение паром, более 30 человек пропали
У Вануату потерпел крушение паром, более 30 человек пропали

Ранее сегодня, 24 октября, в Кемеровской области произошло землетрясение магнитудой 4,8. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), эпицентр располагался в 39 километрах от Киселёвска, а очаг залегал на глубине 10 километров.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar