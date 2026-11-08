Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в центральной части Японии ранним утром 8 ноября, в результате которого пострадали не менее 22 человек. Максимальная интенсивность подземных толчков достигла 5 сильных баллов по японской шкале, сообщило Японское метеорологическое агентство (JMA).

В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7. Фото © X / NERV

Эпицентр находился в западной части префектуры Сидзуока, очаг залегал на глубине 41 км. Наиболее сильные колебания зарегистрировали в городе Тита префектуры Айти. Толчки ощущались на территории от региона Канто до Тюгоку и Сикоку. Угрозы цунами не возникло.

Землетрясение также затронуло Хамамацу, Киото, Нару и соседние префектуры Яманаси и Гифу. Японское агентство предупредило о возможности повторных сильных толчков в течение недели. По статистике JMA, в 10–20% случаев после мощного землетрясения происходили подземные колебания сопоставимой силы.

Землетрясение произошло в пределах предполагаемой очаговой зоны Нанкайского жёлоба. При этом JMA не обнаружило признаков особых изменений сцепления тектонических плит, указывающих на повышение вероятности мегаземлетрясения. По данным Associated Press, в результате землетрясения пострадали не менее 22 человек. Толчки разбили витрины магазинов, осколки стекла оказались на улицах, а в одном из книжных магазинов книги попадали с полок. Некоторые пострадавшие упали с лестниц при попытке покинуть здания.

В пострадавших районах скоростные поезда синкансэн временно снизили скорость из соображений безопасности. По данным AP, Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,5, тогда как японское агентство — в 5,7.

Ранее Life.ru писал, что 1 ноября у юго-восточного побережья японской префектуры Миэ произошло землетрясение магнитудой 6,1. Однако максимальную интенсивность подземных колебаний зарегистрировали примерно в 600 километрах от эпицентра — в префектуре Фукусима. Подземный толчок произошёл в 07:15 по местному времени. Его очаг находился на глубине около 350 километров.