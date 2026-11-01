Землетрясение магнитудой 6,1 произошло утром 1 ноября у юго-восточного побережья японской префектуры Миэ. Однако максимальную интенсивность подземных колебаний зарегистрировали примерно в 600 километрах от эпицентра — в префектуре Фукусима. Об этом свидетельствуют данные Японского метеорологического управления (JMA).

Подземный толчок произошёл в 07:15 по местному времени. Его очаг находился на глубине около 350 километров, координаты эпицентра — 33,7 градуса северной широты и 137,1 градуса восточной долготы. Максимальная интенсивность составила три балла по японской семибалльной шкале Shindo. Такой показатель зарегистрировали в населённых пунктах Окума, Футаба и Намиэ в префектуре Фукусима.

В то же время в расположенных ближе к эпицентру районах интенсивность оказалась ниже. В самой префектуре Миэ колебания не достигли даже одного балла. Подземные толчки также ощущались в Тохоку, Канто и на Хоккайдо. В Токио и ряде других районов зарегистрировали интенсивность два балла. Распределение сейсмических колебаний связано с большой глубиной очага. Это явление в Японии называют аномальной зоной сейсмической интенсивности. Сейсмические волны от глубокофокусных землетрясений способны распространяться вдоль погружающейся Тихоокеанской плиты и достигать удалённых районов, практически не теряя силы.

По результатам момент-тензорного исследования, моментная магнитуда составила 6,0, а глубина центроида — 357 километров. Специалисты определили механизм как обратный разлом с компонентом сдвигового движения. Для расчёта использовали данные 30 сейсмических станций, показатель соответствия модели наблюдениям составил 84%. Угрозу цунами после землетрясения не объявляли. Сведений о погибших, пострадавших и разрушениях нет.

Ранее в Тихом океане неподалёку от курильского острова Шикотан произошло землетрясение магнитудой 4,5. Подземные толчки ощутили местные жители, однако угрозу цунами не объявляли. Эпицентр находился в 102 километрах к востоку от села Малокурильское на Шикотане. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров под морским дном.