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Опубликовано 30 октября, 04:52

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у Курильских островов

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло утром 30 октября в Тихом океане неподалёку от курильского острова Шикотан. Подземные толчки ощутили местные жители, однако угрозу цунами не объявляли, сообщил Сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.

Сейсмическое событие зафиксировали в 08:12 по местному времени (00:12 мск). Эпицентр находился в 102 километрах к востоку от села Малокурильское на Шикотане.

По данным сейсмологов, очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров под морским дном. На самом острове интенсивность подземных толчков достигала двух баллов.

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Ранее Life.ru рассказывал, что у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2. Подземные толчки зафиксировали 25 октября в Тихом океане, в 114 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 18 километров, а интенсивность сейсмособытия в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске могла достигать трёх баллов.

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Александр Блинов
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