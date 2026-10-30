Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у Курильских островов

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло утром 30 октября в Тихом океане неподалёку от курильского острова Шикотан. Подземные толчки ощутили местные жители, однако угрозу цунами не объявляли, сообщил Сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.

Сейсмическое событие зафиксировали в 08:12 по местному времени (00:12 мск). Эпицентр находился в 102 километрах к востоку от села Малокурильское на Шикотане.

По данным сейсмологов, очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров под морским дном. На самом острове интенсивность подземных толчков достигала двух баллов.

Ранее Life.ru рассказывал, что у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2. Подземные толчки зафиксировали 25 октября в Тихом океане, в 114 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 18 километров, а интенсивность сейсмособытия в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске могла достигать трёх баллов.