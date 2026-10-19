Приплыли: В Анапе спасательное судно выбросило на мель после разгула стихии

В Анапе сильный шторм выбросил на мель спасательное судно «Углич». Оно оказалось возле пляжа Джемете 19 октября, кадры с места происшествия опубликовал местный блогер Юрий Озаровский в своём телеграм-канале.

Спасательное судно «Углич» село на мель после сильного шторма в Анапе. Видео © Telegram /Юрий Озаровский Анапа Витязево Джемете

На видео видно, что морской транспорт стоит на мелководье неподалёку от берега. На корпусе можно различить названия «Углич» и «Астрахань», а на палубе заметен как минимум один человек в форме.

Непогода бушует на Черноморском побережье Кубани уже несколько дней. В Анапе с 15 октября действует штормовое предупреждение, а экстренные службы переведены на усиленный режим работы. По прогнозам синоптиков, высота волн может достигать 3,5 метра. В соседнем Сочи предприниматели заранее закрыли витрины щитами и ставнями, пытаясь защитить имущество от стихии.

Ранее Life.ru рассказывал о разрушениях на Центральном пляже Анапы после мощного ливня и шторма. 16 октября сильные потоки воды размыли песок и повредили деревянные и металлические сооружения на побережье. Глава города Светлана Маслова сообщила о начале восстановительных работ, а повреждённые участки временно оградили и отключили от электроснабжения. Для защиты от новых осадков коммунальщики также оборудовали специальный водоотводный канал.