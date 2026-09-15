McLaren разорвало пополам: Известный автоблогер погиб в огненной аварии

Американский автоблогер Джеймс Вер погиб в результате ночной аварии на McLaren в Калифорнии. Вместе с 27-летним инфлюенсером не выжил ещё один человек, имя которого не раскрывается.

Как сообщает People, трагедия произошла 13 сентября вскоре после полуночи на перекрёстке в городе Ирвайн. По предварительной версии полиции, после включения зелёного сигнала светофора спорткар резко набрал скорость. Управлявший машиной человек не справился с управлением, после чего автомобиль задел бордюр и врезался в дерево.

От мощного удара McLaren разорвало на две части, а затем охватило огнём. Когда спасатели потушили пожар, оба находившихся в салоне человека были уже мертвы. Кто именно сидел за рулём, пока не установлено. Гибель Вера подтвердила его мать.

«Ты ушёл слишком рано», — написала женщина, вспомнив, как наблюдала за взрослением сына и его превращением в «великолепного мужчину».

Джеймс вместе с отцом основал автомобильное сообщество South OC Cars & Coffee. Его еженедельные встречи собирали в Южной Калифорнии тысячи спорткаров, ретроавтомобилей и их поклонников.

Ранее Life.ru рассказывал о массовой аварии под Архангельском. При столкновении микроавтобуса, лесовоза и легковой машины погибли 13 человек, включая четверых детей. Ещё восемь участников ДТП получили травмы.