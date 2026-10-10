Спорткар McLaren столкнулся с «Газелью» на западе Москвы. Авария произошла днём 10 октября на улице Генерала Дорохова, сообщает РЕН ТВ.

McLaren за 30 млн разнесло после столкновения с «Газелью» на западе Москвы. Видео © Telegram / На МКАДе ДТП МОСКВА

Судя по кадрам с места ДТП, дорогостоящая иномарка получила серьёзные повреждения. По проезжей части разбросаны фрагменты автомобиля, основной удар пришёлся на его пассажирскую сторону. Рядом с разбитым спорткаром находились медики. По предварительной информации, тяжёлых травм в результате столкновения никто не получил.

Предположительно, в ДТП попал McLaren 720S. Очевидцы сообщали о высокой скорости спорткара перед аварией.

Ранее Life.ru рассказывал о массовом ДТП на юге Москвы, где Toyota Land Cruiser протаранил сразу несколько припаркованных автомобилей и перевернулся. По данным SHOT, внедорожник задел Mazda, Audi, BMW и Citroën, а также мусоровоз. Водитель и пассажир после столкновения выбрались из машины и покинули место происшествия.