Мебельная компания требует 10 млн от звезды «Деффчонок» за отзыв об их «химозном» диване

Обычная покупка дивана обернулась для звезды сериала «Деффчонки» Галины Боб судебным разбирательством на десять миллионов рублей. Мебельная компания из Казани потребовала от актрисы компенсацию за публикацию роликов с жалобами на качество товара. По мнению производителя, негативные отзывы нанесли ущерб его репутации и сказались на продажах. О конфликте рассказал в соцсетях юрист, представляющий интересы артистки.

Звезда «Деффчонок» Галина Боб получила иск на 10 млн рублей из-за дивана. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ sashakvartirkin

История началась с интернет-заказа дивана стоимостью 53 тысячи рублей. После доставки и сборки семья обнаружила, что от новой мебели исходит сильный химический запах. Несколько ночей супруги пытались привыкнуть к приобретению, однако находиться в спальне оказалось практически невозможно.

Боб связалась с продавцом, потребовав забрать изделие. Но вместо решения проблемы, по словам её представителей, столкнулась с грубостью. Сотрудник фирмы назвал покупателей «сверхчувствительными», после чего прекратил общение и заблокировал их контакты.

Артистка даже предложила компромисс: заменить неудачную покупку, а затем публично рассказать подписчикам о мирном завершении конфликта. Однако договориться сторонам не удалось.

Проведённое исследование выявило отсутствие заводской маркировки, неровности конструкции и неприятный запах. Между тем спорный предмет интерьера до сих пор находится в московской квартире знаменитости.

Первое заседание назначено на 8 декабря в Савёловском районном суде Москвы.