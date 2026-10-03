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Регион
Опубликовано 3 октября, 10:46

«Мечта маленькой Насти»: Звезда «Слова пацана» рассказала, как слава поменяла её

Актриса Красовская призналась, что до сих пор не считает себя популярной

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nastitasti

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nastitasti

Анастасия Красовская исполнила детскую мечту сыграть принцессу, получив главную роль в сказке «Царевна Несмеяна». При этом актриса признаётся, что даже после громких проектов по типу «Слова пацана» по-прежнему не ощущает себя знаменитостью. Об этом она рассказала Леди Mail.

На съёмки артистка согласилась в том числе ради 11-летнего брата: большинство прежних работ Красовской — драмы и триллеры с возрастными ограничениями, а ей хотелось фильма, который они смогут посмотреть вместе.

«Где-то внутри меня исполнилась мечта маленькой Насти стать принцессой», — призналась актриса.

Особенно важными для образа Несмеяны она назвала костюмы, грим и детали, которые помогли найти характер героини.

Актриса не стала говорить, какую роль она считает самой успешной, но среди особенных выделила «Герду». При этом широкую узнаваемость она связывает с «Трудными подростками», «Чёрной весной» и особенно «Словом пацана». Последний проект она назвала настоящим бумом.

Сейчас артистка продолжает сниматься: недавно завершила работу над сериалом «Голицын», участвует в фильме «Ангелы — это не мы» и ещё одном историческом проекте, подробности которого пока не раскрывает.

Несмотря на внимание зрителей, Красовская старается не менять привычную жизнь.

«Я до последнего отрицаю наличие какой-то популярности у себя», — призналась она.

К открытому общению с поклонниками актриса относится тепло, но тайные съёмки и слежку считает нарушением личных границ.

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Ранее Life.ru рассказывал о сериале «Коп-звезда» с Анастасией Красовской. В комедийном проекте она сыграла молодого следователя, неожиданно ставшую популярной после вирусного ролика с задержанием.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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