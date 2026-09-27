Мечты работают как обезболивающее: Психолог объяснил, как фантазии мешают менять жизнь

Мечты могут не только помогать человеку двигаться к целям, но и мешать изменениям, если остаются без действий. Об этом рассказал клинический психолог Станислав Самбурский в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, распространённое мнение о том, что яркое представление желаемого будущего автоматически усиливает мотивацию, не всегда соответствует действительности. Самого образа цели, например дома, счастливой семьи или успешной карьеры, недостаточно для её достижения.

Психолог отметил, что иногда фантазии становятся способом временно уйти от проблем. Человек представляет более комфортную жизнь, получает положительные эмоции, но при этом ничего не меняет в реальности.

«Многие попадают в ловушку и начинают использовать мечтания для того, чтобы уйти в забытье. Это становится похоже на приём обезболивающих, ведь представляя себе лучшие варианты того, как можно было бы жить, мозгу становится хорошо», — рассказал Самбурский.

По его словам, из-за этого человек может годами думать о смене работы, разводе или открытии бизнеса, но не предпринимать конкретных шагов. Мечта в таком случае помогает смириться с текущей ситуацией вместо поиска решения.

Здоровое мечтание, считает специалист, должно сопровождаться вопросом о том, что отделяет желаемую картину от реальности. Для этого нужно определить конкретные шаги, которые помогут приблизиться к цели.

Самбурский также посоветовал заранее оценивать возможные препятствия и выбирать хотя бы одно простое действие для их преодоления. Такой подход помогает превратить мечту в реальную цель.

Ранее психолог рассказала, что просмотр недоступных пока квартир поднимает настроение и помогает точнее понять, к какому жилью стремиться. Дримскроллингом регулярно занимаются 34% россиян, ещё 27% — иногда, а среди арендаторов и живущих с родителями — 52%. По словам эксперта, такие мечты могут стать мотивацией, хотя покупать именно то жильё из объявления необязательно.