Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 сентября, 12:48

Мёд оказался не тронут: Почти миллион пчёл украли неизвестные с пасек

В Австралии неизвестные украли более 800 тысяч пчёл с пасек

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Более 800 тысяч пчёл похитили сразу у трёх пасечников на севере австралийского штата Квинсленд. В общей сложности пропали 44 пчелиные семьи, сообщает The Guardian.

По оценке местного пчеловода Тома Биднера, в каждой семье находилось не менее 20 тысяч насекомых. Ущерб оценивается в десятки тысяч долларов, причём владельцы потеряли не только самих пчёл, но и доход от контрактов на опыление сельскохозяйственных культур.

Предполагаемые воры действовали так, чтобы пропажу заметили не сразу. Вместо того чтобы забирать ульи целиком, они извлекали рамки с расплодом и пчёлами, перекладывали их в собственные ящики, а затем собирали чужие ульи обратно. Мёд при этом оставался нетронутым.

Для такой операции, по словам пасечников, требовались грузовой транспорт, специальное оборудование и опыт обращения с пчёлами. Полиция также предполагает, что за кражами может стоять человек, занимающийся пчеловодством на полупрофессиональном или коммерческом уровне.

Пропажа произошла в разгар сезона цветения авокадо, когда ульи развозят по хозяйствам для опыления плантаций. Поэтому последствия могут затронуть и фермеров: сокращение числа пчелиных семей способно снизить урожайность и качество плодов.

Полиция расследует серию краж и разыскивает причастных. Местные пчеловоды называют произошедшее крупнейшим подобным случаем, который они могут вспомнить.

Это правильные пчёлы! Россияне ставят пасеки на балконах и собирают по 30 кг мёда
Это правильные пчёлы! Россияне ставят пасеки на балконах и собирают по 30 кг мёда

Ранее Life.ru рассказывал, как в Бразилии рой пчёл напал на 12-летнюю школьницу: девочка получила более 100 укусов и попала в реанимацию. На помощь ребёнку пришёл мотоциклист, который сам пострадал от десятков укусов, но сумел вывести её в безопасное место.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Австралия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar