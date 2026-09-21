Мёд оказался не тронут: Почти миллион пчёл украли неизвестные с пасек

Более 800 тысяч пчёл похитили сразу у трёх пасечников на севере австралийского штата Квинсленд. В общей сложности пропали 44 пчелиные семьи, сообщает The Guardian.

По оценке местного пчеловода Тома Биднера, в каждой семье находилось не менее 20 тысяч насекомых. Ущерб оценивается в десятки тысяч долларов, причём владельцы потеряли не только самих пчёл, но и доход от контрактов на опыление сельскохозяйственных культур.

Предполагаемые воры действовали так, чтобы пропажу заметили не сразу. Вместо того чтобы забирать ульи целиком, они извлекали рамки с расплодом и пчёлами, перекладывали их в собственные ящики, а затем собирали чужие ульи обратно. Мёд при этом оставался нетронутым.

Для такой операции, по словам пасечников, требовались грузовой транспорт, специальное оборудование и опыт обращения с пчёлами. Полиция также предполагает, что за кражами может стоять человек, занимающийся пчеловодством на полупрофессиональном или коммерческом уровне.

Пропажа произошла в разгар сезона цветения авокадо, когда ульи развозят по хозяйствам для опыления плантаций. Поэтому последствия могут затронуть и фермеров: сокращение числа пчелиных семей способно снизить урожайность и качество плодов.

Полиция расследует серию краж и разыскивает причастных. Местные пчеловоды называют произошедшее крупнейшим подобным случаем, который они могут вспомнить.

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