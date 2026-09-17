Рой пчёл набросился на школьницу в Бразилии, девочка получила более 100 укусов

Мотоциклист спас 12-летнюю девочку, которую атаковал рой пчёл в бразильском городе Ибирите. Школьница получила более 100 укусов и оказалась в отделении интенсивной терапии, сообщает портал El Heraldo со ссылкой на её мать.

Пчёлы искусали школьницу. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ minutes_ae

Нападение произошло днём 14 сентября на улице Флор-де-Лиз в районе Жардим-Монреаль. Улей упал с дерева возле образовательного центра, после чего потревоженные насекомые набросились на детей и прохожих. Проезжавший мимо Винисиус Мартинс заметил окружённую пчёлами девочку. Она кричала, но не реагировала на его слова. Мужчина попытался разогнать насекомых аэрозольным дезодорантом, а затем вывел школьницу в безопасное место.

Во время спасения Мартинс сам получил не менее 40 укусов. По его словам, позднее у него разболелась голова, однако обращаться за медицинской помощью он не стал. Девочку сначала доставили в отделение неотложной помощи, а затем перевели в больницу города Контажен. По данным её семьи, состояние ребёнка стабильное, она проходит обследования и остаётся под наблюдением в детской реанимации.

Экстренные службы оцепили территорию, а учеников отпустили домой. Убрать рой не удалось, поэтому пчёл уничтожили. Операция завершилась лишь спустя несколько часов.

Ранее спасатели вывели из леса под Шлиссельбургом женщину, которую покусали пчёлы. Пострадавшая заблудилась в районе деревни Горы и не могла самостоятельно выбраться из чащи.