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Опубликовано 6 сентября, 06:35

Это правильные пчёлы! Россияне ставят пасеки на балконах и собирают по 30 кг мёда

Россияне всё чаще обустраивают пасеки с пчёлами на балконах и крышах в городах

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Урбанистическое пчеловодство набирает популярность в Москве. В столице сегодня насчитывается около сотни городских пасек. Ульи размещают на крышах многоэтажек, а на балконах используют специальные конструкции с выведенной наружу трубкой.

Пчёлы способны собирать нектар в радиусе трёх-четырёх километров от улья, поэтому рядом обязательно нужна медоносная база: парки, сады или лесные массивы. Один улей за сезон даёт от 10 до 30 килограммов мёда, который по качеству не уступает деревенскому.

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Исследования продукта с пасеки в московском Аптекарском огороде показали отсутствие повышенного содержания тяжёлых металлов, тогда как в сельской местности на пчёл может воздействовать агрохимия с близлежащих полей.

Главная проблема городских пасечников — отношения с соседями, которые могут опасаться укусов. Однако пчёлы обычно не агрессивны и защищают улей лишь при угрозе, поэтому пчеловоды выбирают спокойные породы и размещают ульи так, чтобы насекомые не мешали окружающим, сообщает «Лента.ру».

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Напомним, с 1 декабря 2026 года в России введут обновлённый ГОСТ на мёд, который должен очистить прилавки от поддельного лакомства. Новый стандарт ужесточит требования к качеству продукта и поможет покупателям отличить натуральный мёд от фальсификата.

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Борис Эльфанд
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