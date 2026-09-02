Только правильный: В Роскачестве объяснили, как будет работать ГОСТ на мёд

ГОСТ на мёд введут с 1 декабря 2026 года. Обновлённый стандарт очистит прилавки от поддельного лакомства, рассказали Life.ru в пресс-службе Роскачества.

Исследования Роскачества последних лет показывают постепенное улучшение ситуации на рынке мёда. Так, например, снижение идёт по одному из главных признаков фальсификата: несоответствию массовой доли фруктозы и глюкозы, которое свидетельствует о добавлении в натуральный мёд сахарного сиропа.

Если в исследовании мёда 2024 года такой характерный признак фальсификата имели 75% торговых марок, то в последнем исследовании Роскачества 2026 года — уже 19%.

С нарушителями проводится претензионная работа: производители проводят корректирующие мероприятия, чтобы в будущем их продукция могла претендовать на получение российского Знака качества. Кроме того, ситуация улучшилась после вступления в силу поправок в закон о пчеловодстве с 1 сентября 2024 года.

Одним из инструментов повышения прозрачности рынка стала Хартия добросовестных участников рынка мёда, созданная в 2026 году. Вступить в Хартию могут только добросовестные производители и ритейлеры.

Участники добровольно берут на себя обязательства: соблюдать требования ГОСТ и технических регламентов;

обеспечивать прослеживаемость происхождения мёда;

не использовать сиропы и иные способы фальсификации;

допускать в оборот только натуральный мёд.

В пресс-службе Росстандарта объяснили, что ГОСТ включает методику определения фальсификации меда сахарами С-4 растений (кукурузы или сахарного тростника) и их оценочного содержания методом масс-спектрометрии изотопных отношений углерода. Она позволяет однозначно выявлять грубые подделки, разрушающие репутацию как целых товарных категорий, так и ответственных производителей.

«Методика используется для выявления фальсификации меда сахарным сиропом и патокой, изготовленные из таких растений как кукуруза, сорго, сахарный тростник (растения С-4 типа). Метод основан на определении соотношений стабильных изотопов углерода в составе цельного мёда и его белковой фракции. В натуральном мёде белковая и углеводная составляющие образовались одновременно и из одного источника, поэтому изотопное распределение углерода в них должно быть одинаковое. Отличие в данных изотопного состава будет говорить о фальсификации меда сахаром или сиропом», — объяснили в Росстандарте.

Количественное определение доли С-4 сахаров позволяет установить факт добавления кукурузных сиропов, тростникового сахара или производных продуктов в натуральный мёд. Это является прямым инструментом контроля подлинности и заявленного ботанического происхождения продукта, а также средством защиты добросовестных производителей и потребителей от экономически мотивированной фальсификации.

А ранее в Роскачестве сообщили, что признаками фальсификации мёда являются мутная консистенция, расслоение продукта, наличие посторонних запахов и привкусов, не характерных для мёда, а также отсутствие необходимой документации.