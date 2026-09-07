Медали, кубки и новые навыки: Волгоград принял финал третьего сезона игры «Зарница 2.0»

В Волгограде наградили победителей первого заезда финала третьего сезона Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Торжественная церемония прошла 6 сентября на Центральной набережной города.

В соревнованиях приняли участие 960 школьников и студентов колледжей, объединённых в 96 отрядов. Более двух недель участники проходили военно-тактические испытания, индивидуальные и командные состязания, участвовали в просветительских мероприятиях и знакомились с историей региона.

Победителями основного зачёта стали отряды «ВОИН-ТИГРЫ» из Тюменской области, «Зарничник-1» из Нижегородской области и «Юный ВОИН ЯМАЛа» из Ямало-Ненецкого автономного округа.

В специальном зачёте лучшими признали команды «Сборная Центра ВОИН», «ЮНАРМИЯ» и отряд Росгвардии «Багровые тигры». В рамках большой военно-тактической игры победу одержала армия «Амур», второе место заняла «Кама», третье — «Обь», четвёртое — «Волга».

«Победители и финалисты третьего сезона «Зарницы 2.0» за время, проведённое в лагере, вложили в игру все силы. Юноши и девушки проявили командный дух, волю к победе и осознали великую истину: наша сила — в единстве. Убеждён, ребята увезут домой новые знания и навыки, а главное — они уедут отсюда другими людьми: повзрослевшими, с сердцами, наполненными любовью и гордостью за свою страну», — отметил Герой России, выпускник президентской кадровой программы «Время героев», начальник главного штаба «ЮНАРМИИ», зампредседателя правления Движения Первых Владислав Головин.











«Зарница 2.0» за три сезона стала одним из крупнейших военно-патриотических проектов для молодёжи. Участники получают навыки первой помощи, работы с беспилотными аппаратами, действий в экстремальных условиях и командного взаимодействия.

Во время финала наставниками школьников и студентов стали участники президентской программы «Время героев», а также инструкторы Центра «ВОИН».

В 2026 году в игре приняли участие более 3,2 млн школьников и студентов организаций среднего профессионального образования. Второй заезд финального этапа пройдёт в Волгоградской области с 9 по 17 сентября. Организаторами проекта выступают Движение Первых, «ЮНАРМИЯ» и Центр «ВОИН» при поддержке Росмолодёжи, Минпросвещения РФ и Минобороны России. Игра проходит в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

Организаторами проекта выступают Движение Первых, «ЮНАРМИЯ» и Центр «ВОИН» при поддержке Росмолодёжи, Минпросвещения РФ и Минобороны России. Игра проходит в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

Третий сезон «Зарницы 2.0» стартовал 22 августа. В финале участвовали команды из российских регионов, а также приглашённые ведомственные и международные отряды.