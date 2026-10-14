Медик добавлял «секретный ингредиент» в еду коллег и получил 25 лет тюрьмы

Американского парамедика приговорили к 25 годам тюрьмы после того, как выяснилось, что он намеренно загрязнял еду и личные вещи коллег биологическими жидкостями. Мужчина снимал свои действия на видео и публиковал записи в интернете, сообщает TMZ.

Осуждённым оказался 36-летний Кристофер Кэрролл, работавший в пожарно-спасательной службе округа Балтимор в штате Мэриленд. По материалам дела, он неоднократно мастурбировал на рабочем месте, в том числе в помещениях, которыми ежедневно пользовались другие сотрудники.

Следователи установили, что мужчина загрязнял общие продукты питания, кофейные сливки, оборудование и личные принадлежности сослуживцев. В частности, пострадали кофейный аппарат и машина для производства льда. При этом окружающие не знали, что пользуются предметами, с которыми ранее контактировали биологические жидкости обвиняемого.

Сам Кэрролл записывал происходящее на камеру. По данным местного телеканала WBAL, он разместил в интернете 64 подобных видео, рассчитывая получать деньги за просмотры на платных площадках.

Расследование началось в конце 2025 года, а в феврале следующего мужчину задержали. Первоначально ему предъявили 23 обвинения, включая умышленное загрязнение предметов и порчу имущества. Однако в августе парамедик заключил соглашение с прокуратурой и признал вину по трём эпизодам, связанным с попаданием его биологических жидкостей в организм других людей.

На заседании 13 октября Кэрролл извинился перед пострадавшими. Суд назначил ему 25 лет лишения свободы. Прокуроры добивались 30-летнего срока.

После раскрытия происшествия руководство пожарно-спасательной службы организовало масштабную санитарную обработку помещений и замену оборудования. По сообщениям американских СМИ, расходы на устранение последствий превысили 260 тысяч долларов.

Похожий скандал произошёл в Москве: в сентябре бариста одной из кофеен уволили после признания, что он плевал в напитки посетителей, которых считал «в чём-то неправыми». Сотрудник сам рассказал о своей «мести» клиентам, после чего руководство заведения расторгло с ним трудовой договор.