Ученье — свет, а моча — статья: В США профессору грозит тюрьма из-за странной привычки

В американском штате Миннесота бывшему профессору колледжа предъявили уголовное обвинение после обнаружения мочи на рюкзаке студентки. Ущерб её вещам оценили в 2070 долларов, а самого преподавателя связали как минимум с шестью аналогичными происшествиями. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на судебные документы.

Фигурантом необычного расследования стал 55-летний Пол Фишер, преподававший биологию в колледже Macalester в городе Сент-Пол. В декабре прошлого года одна из учащихся оставила свои вещи без присмотра всего на шесть минут. Вернувшись, девушка обнаружила, что её рюкзак испачкан мочой.

После обращения студентки полиция выяснила, что администрация учебного заведения уже проводила собственную проверку. За год в научном корпусе Olin-Rice зафиксировали не менее шести подозрительных случаев. Следы мочи находили в мусорных баках, бутылках для питьевой воды и даже декоративных предметах в кабинетах преподавателей.

Следователи установили возможную причастность Фишера к этой серии происшествий. Согласно материалам дела, мужчина рассказал, что последние полтора-два года использовал стакан для сбора мочи, содержимое которого затем выливал в мусорные контейнеры или лабораторные раковины.

Бывший преподаватель утверждал, что в день происшествия со студенткой случайно пролил жидкость на её вещи, пытаясь избавиться от содержимого ёмкости. Однако расследование закончилось предъявлением обвинения в умышленном повреждении имущества первой степени. Заявление прокуратура округа Рамси подала 7 октября.

Фишер проработал в колледже 25 лет, но к настоящему времени покинул должность. В учебном заведении подтвердили факт уголовного преследования бывшего сотрудника, отказавшись от дополнительных комментариев. В случае признания виновным мужчине грозит до пяти лет тюрьмы и штраф до 10 тысяч долларов.

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