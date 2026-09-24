В Британии мочу посетителей массовых мероприятий начнут превращать в удобрение

В Великобритании начали перерабатывать мочу посетителей фестивалей и массовых спортивных мероприятий в удобрение для сельского хозяйства. Технологию разработал британский стартап NPK Recovery, который использует мобильные установки прямо на площадках, пишет Reuters.

Система подключается к туалетам и позволяет перерабатывать отходы на месте, не отправляя их на очистные сооружения. Бактерии помогают преобразовать содержащиеся в моче питательные вещества в форму, пригодную для растений, после чего продукт очищают и концентрируют. На выходе получается жидкое удобрение с азотом, фосфором и калием — отсюда и название NPK.

Технологию уже испытывали на фестивале Boomtown и Лондонском марафоне. На Boomtown через установку прошли около 1800 литров мочи, из которых получили примерно 540 литров удобрения. Во время Лондонского марафона собрали ещё около тысячи литров сырья для последующих сельскохозяйственных испытаний.

Отдельно удобрение проверяли на пшенице специалисты Королевского сельскохозяйственного университета. В ранних испытаниях его эффективность оказалась сопоставима с аммиачной селитрой, а токсичных элементов в почве после применения исследователи не выявили. При этом речь пока идёт об экспериментальной технологии, а не о полноценной замене обычных удобрений.

Следующим направлением стала лесопосадка. Удобрение из переработанной мочи планируют использовать при выращивании 4,5 тысячи деревьев местных пород в Уэльсе в рамках проекта, поддержанного грантом Лесной комиссии Великобритании.

Разработчики рассчитывают, что такая схема позволит одновременно сократить объём жидких отходов на массовых мероприятиях, уменьшить перевозки к очистным сооружениям и вернуть азот, фосфор и калий обратно в сельскохозяйственный цикл.

Ранее Life.ru рассказывал, что российские учёные создали биоферментатор для ускоренной переработки органических отходов в удобрение. Разработка специалистов ИТМО сокращает процесс, который обычно занимает месяцы, до двух-трёх дней. По словам создателей, установка позволяет перерабатывать даже сильно пахнущее органическое сырьё и получать из него пригодный для дальнейшего использования продукт.