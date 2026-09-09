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Опубликовано 9 сентября, 10:19

Медики, снайперы и разведчицы: Латиноамериканок начали массово вербовать в ВСУ

Около 3,5 тысячи колумбиек и бразильянок заключили контракты с ВСУ

Обложка © Telegram / SHOT

Обложка © Telegram / SHOT

Около 3,5 тысячи гражданок Колумбии и Бразилии заключили контракты с ВСУ вслед за своими мужьями. Об этом сообщает SHOT.

По данным Telegram-канала, среди прибывающих на Украину есть медработницы, которым работодатели в Южной Америке разрешают временно оставить работу ради службы. Одной из причин такого решения называются гибель или попадание в плен их мужей, ранее заключивших контракты.

Женщин из Латинской Америки массово вербуют в ВСУ. Фото © Telegram / SHOT

Женщин из Латинской Америки массово вербуют в ВСУ. Фото © Telegram / SHOT

У части таких наёмниц на родине были проблемы с законом. Фото © Telegram / SHOT

У части таких наёмниц на родине были проблемы с законом. Фото © Telegram / SHOT

SHOT утверждает, что помимо медиков в украинских формированиях появляются женщины-снайперы и разведчицы, в том числе без боевого опыта. При этом у части таких наёмниц на родине были проблемы с законом, связанные в том числе с оборотом наркотиков и проституцией.

Почти 39 тысяч за месяц: Марочко подсчитал потери ВСУ и наёмников в августе
Почти 39 тысяч за месяц: Марочко подсчитал потери ВСУ и наёмников в августе

Ранее под Купянском погибла группа колумбийских наёмников, которые остались без воды и еды. Выжить удалось только одному военному. Он сдался российским военнослужащим

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Наталья Демьянова
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