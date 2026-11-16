Помощник президента России Владимир Мединский назвал 28 панфиловцев титанами, которые совершили невозможное при обороне Москвы в ноябре 1941 года. Об этом он заявил на памятном вечере, посвящённом 85-летию подвига советских бойцов, передаёт ТАСС.

«Люди, которые стеной нерушимой защитили нашу столицу там, на Волоколамском шоссе, на разъезде Дубосеково, сделали невозможное», — подчеркнул Мединский.

По словам помощника президента, даже спустя 85 лет трудно представить, как бойцы Красной армии смогли противостоять превосходящим силам противника, имея ограниченное количество вооружения.

«Они сотворили невозможное. Если не боги, то титаны. Они полубоги», — заявил Мединский.

Он отметил, что подвиг советских солдат, которым приходилось сражаться с немецкими танками при помощи гранат, пулемётов и немногочисленных орудий, вселяет в него оптимизм.

Бои у разъезда Дубосеково 16 ноября 1941 года стали одним из известных эпизодов обороны Москвы. В историю они вошли как подвиг 28 бойцов дивизии генерал-майора Ивана Панфилова.

Событиям посвящён художественный фильм «28 панфиловцев», вышедший в 2016 году.

Ранее Life.ru сообщал, что Мединский рассказал о рассекреченных документах военной контрразведки, содержащих новые подробности боёв под Волоколамском. По словам помощника президента, эти материалы позволяют дополнить историческую картину произошедшего.