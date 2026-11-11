Российский флаг не должен спускаться там, где он уже поднят, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. Глава российской делегации высказался об этом в эфире ИС «Вести» после переговоров в Абу-Даби.

«Поэтому там, где поднят русский флаг, он спускаться не должен. Задача заключается в другом, об этом мы говорили сегодня», — сказал Мединский.

Свою позицию он объяснил историческим опытом. По оценке помощника президента, твёрдость и уверенность России в собственных силах позволяли преодолевать трудности и добиваться долгосрочного мира и развития как для страны, так и для её соседей.

Трёхсторонние консультации России, США и Украины проходили в столице ОАЭ 10–11 ноября. По итогам встречи Мединский сообщил, что стороны обменялись позициями: по некоторым вопросам нашли взаимопонимание, по другим сохранились разногласия. Диалог, по его словам, будет продолжен. Он также оценил перспективы мирного урегулирования после встречи в Абу-Даби.