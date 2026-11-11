Подготовка европейских стран к возможному размещению войск на Украине несовместима с их претензиями на участие в переговорах об урегулировании конфликта, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. На брифинге она раскритиковала учения «коалиции желающих», начавшиеся накануне консультаций в Абу-Даби.

По словам дипломата, манёвры предусматривают отработку сценария размещения иностранного воинского контингента на Украине после завершения боевых действий. Захарова напомнила, что Москва неоднократно называла такой вариант категорически неприемлемым.

«Европейским режимам просто с таким ущербным подходом, с такой ущербной ментальностью нечего за этим столом делать», — сказала представитель МИД.

Приезд европейских представителей в Абу-Даби Захарова связала с информационной и политической поддержкой Киева. Она также заявила, что эта группа не участвовала в переговорах России, США и Украины.

Учения Koalicja проходят в Польше под совместным руководством Великобритании и Франции. Британское Минобороны объясняет их подготовкой к возможной миссии после окончания боевых действий. Ведомство указывает, что многонациональные силы создаются в рамках «коалиции желающих» и не являются структурой НАТО. Иностранные военные отрабатывают возможный ввод своих войск на Украину.

Ранее Life.ru рассказывал, что Сергей Лавров усомнился в перспективности отдельных консультаций США с европейцами по Украине. При этом министр сообщил, что Москва не намерена препятствовать таким контактам.